Biệt thự dát vàng, căn hộ cao cấp của Lệ Quyên, Phương Oanh ngày Tết

Cũng như Phương Oanh, ca sĩ Lệ Quyên cũng sắm một cành đào với thế đứng tuyệt đẹp trưng bày ở phòng khách tạo điểm nhấn.

Ban thờ trong nhà Lệ Quyên vô cùng ấm cúng, đủ đầy.

Căn bếp đã đầy đủ rượu, kẹo, bánh đón Tết. Trên bàn bày một chậu mai vàng vô cùng nổi bật.

Một cây cảnh khác được bày trong biệt thự dát vàng của Lệ Quyên. Lệ Quyên và bạn trai trong căn biệt thự dát vàng của chính cô.

Hà Lan