Biệt thự 12 phòng ngủ rộng 1.000 m2 của ca sĩ Nguyên Vũ ở Đà Lạt

Ở sân thượng Nguyên Vũ lại chọn tông màu trầm chủ đạo để tăng lên độ ấm áp khi gia đình sum vầy đoàn tụ. Bộ bàn ghế gỗ hay võng màu be đều mang lại vẻ gần gũi. Hay trong không gian ăn uống ngoài trời, nam ca sĩ cũng chọn bàn ghế, vật dụng tông màu nâu cùng thảm cây tự nhiên giúp không khí gia đình ấm áp, không khí chan hòa.

Nam ca sĩ dành một không gian trong căn biệt thự cho thảm thực vật xanh vừa giúp không khí trong lành, vừa tạo cảm giác mát mẻ, yên bình. Thiết kế hiện đại nhưng không kém phần gần gũi, mọi không gian trong căn biệt thự của Nguyên Vũ đều mang lại cảm giác thoải mái, thư giãn.

Your browser does not support the video tag.

Vũ Hiền

Ảnh: Nguyên Vũ