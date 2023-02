Biết sổ hộ khẩu đã bị "khai tử" nhưng vẫn mang theo... đề phòng bất trắc

"Đa phần mọi người đều làm giấy tờ trước mới đến làm các thủ tục nên mọi việc cũng diễn ra khá nhanh, nếu giúp được gì cho người dân chúng tôi sẽ tạo điều kiện" nữ cán bộ chia sẻ và khẳng định khi công dân đến làm việc cán bộ văn phòng không yêu cầu phải xuất trình sổ hộ khẩu giấy cũ nhưng nhiều người vẫn mang theo với tâm lý "đề phòng bất trắc".

Thậm chí, một số người chưa cập nhật được quy định bỏ sổ hộ khẩu giấy từ ngày 1/1/2023.

Kể từ khi bỏ sổ hộ khẩu giấy đến nay, văn phòng một cửa gặp vướng mắc liên quan đến đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân. Đây là những việc liên quan đến xác nhận thời điểm. Còn các thủ tục khai sinh, làm thẻ bảo hiểm, nhập cư trú khi diễn ra thuận tiện không gặp vướng mắc gì.

"Quan trọng bây giờ là đồng bộ hóa dữ liệu dân cư mà công an chia sẻ được cho các đơn vị hành chính để tự tra. Mới đây tôi cũng có ý kiến về việc xác nhận cư trú thời điểm mà phải tra tàng thư. Bản thân công an phường phải gửi văn bản lên công an quận để xin tra tàng thư. Thời gian tra tàng thư từ quận đến phường, trả lời công dân mới là lâu", nữ cán bộ chia sẻ.