Biết Jennie sexy nhưng cởi áo khi diễn solo thì vẫn cứ shock

Tuy nhiên, toàn bộ sự chú ý chỉ thực sự lên đến đỉnh điểm khi Jennie bỗng dưng... cởi phăng chiếc áo mỏng màu đen phía bên ngoài, để lộ toàn bộ chiếc áo hồng ôm sát, khoe trọn vòng 1 căng tràn quyến rũ.

Your browser does not support the video tag.

Fancam SOLO - Jennie tại Osaka, Nhật Bản tháng 1/2020

Xem lại fancam đỉnh cao này, cộng đồng mạng đã có nhiều bình luận khen ngợi:

- Chiếc liêm sỉ của em đã rơi theo chiếc áo.