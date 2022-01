Your browser does not support the audio element.

Your browser does not support the video tag. Biệt đội "ATM Oxy" miễn phí hỗ trợ F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội

Trước tình hình số ca F0 tăng cao, những ngày qua, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội) trở thành đơn vị đầu tiên tại Hà Nội thực hiện dự án "ATM Oxy" miễn phí, giúp đỡ, hỗ trợ các F0 đang cách ly, điều trị tại nhà.