Biết chồng sắp cưới nợ đầm đìa, tôi muốn bỏ nhưng sợ mất 400 triệu đồng anh vay

Tôi 23 tuổi, quen bạn trai 3 năm và đang có dự định kết hôn. Anh gần 33 tuổi, từng ly hôn và có một con trai 3 tuổi đang ở với mẹ. Gia đình anh khá phức tạp. Mẹ chồng tương lai của tôi làm mẹ đơn thân suốt thời gian dài, chỉ mới kết hôn cách đây 5 năm. Bạn trai tôi có một người em trai cùng mẹ khác cha còn rất nhỏ, chỉ trạc tuổi con anh.

Khi đến nhà bạn trai chơi, tôi thấy mẹ anh là người khôn ngoan, mồm năm miệng mười, lời nói ra có vẻ không đáng tin. Bà là dân buôn bán, có vẻ không hiền, thỉnh thoảng còn chửi tục nữa. Ông bố dượng tính cũng khác người, mặt lúc nào cũng cau có, luôn tỏ ra khó chịu.

Khi bạn trai đề cập đến việc cưới hỏi, tôi nghĩ ngay đến việc hỏi vợ cũ của anh lý do họ ly hôn. Tôi nhắn tin cho chị qua Facebook để hẹn gặp. Lúc gặp, tôi có ấn tượng tốt với chị, một người ít nói, ngoại hình xinh xắn ưa nhìn. Tôi hỏi lý do chia tay thì chị nói thẳng do cả nhà bạn trai tôi nợ nần chồng chất; bản thân anh chơi cờ bạc trực tuyến, thậm chí chơi gái online.

Chị ấy nói, anh nghiện chơi cờ bạc nhiều năm, đã ngấm vào máu không thể cai được. Hồi họ còn là vợ chồng, anh hứa hết lần này đến lần khác là sẽ thay đổi nhưng đâu vẫn vào đấy, các khoản nợ cứ lãi mẹ đẻ lãi con. Chị không biết gia đình anh đã trả hết nợ cho anh chưa, nếu chưa thì cũng khó tính nổi khoản nợ đã phình đến mức nào với lãi suất cắt cổ.