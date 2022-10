Biến thợ sửa đồ điện thành... bác sĩ đầu ngành để bán thuốc giả

Dù đã bị Cục An toàn thực phẩm cảnh báo, thậm chí bị cả cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Xuân triệu tập, thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, ông Tạo lại "nhớ nghề". Lần này, không vào vai bệnh nhân, ông Tạo đóng hẳn làm bác sĩ để đánh lừa người dân với tuyên bố có thể chữa khỏi tận gốc nhiều loại bệnh nan y.

Ông Tạo có thâm niên kinh nghiệm sửa đồ điện nhưng chẳng có bất cứ một chút kiến thức y khoa nào để chữa bệnh cho người. Thứ thần dược mà lần này ông Tạo nhận tiền để vào vai bác sĩ quảng cáo là Hoàng Kim Giáp, được cho là có thể chữa khỏi hẳn u bướu hay ung thư tuyến giáp chỉ sau 1 liệu trình sử dụng.



Ông Tạo với công việc sửa chữa đồ điện thường ngày



Ông Tạo vào vai bác sĩ quảng cáo Hoàng Kim Giáp - loại thuốc được cho là có thể chữa khỏi hẳn u bướu hay ung thư tuyến giáp chỉ sau 1 liệu trình sử dụng

Dù đã lấy lý do nhà nghèo không đủ tiền nhưng người tự xưng là bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền vẫn nài ép người bệnh phải mua ít nhất 2 hộp thuốc Hoàng Kim Giáp với giá 1,6 triệu đồng. Tuy nhiên việc mua bán chỉ thực hiện qua hình thức giao hàng tận tay người bệnh chứ không hề có địa chỉ đến mua trực tiếp.

Bên trong gói hàng, ngoài 2 hộp thuốc Hoàng Kim Giáp còn có bản sao giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm do Cục An toàn thực phẩm cấp. Thế nhưng, sản phẩm này là thuốc, không phải thực phẩm chức năng thì bắt buộc phải được Bộ Y tế thẩm định qua một quy trình hết sức nghiêm ngặt mới được cấp phép lưu hành trên thị trường. Cục An toàn thực phẩm hoàn toàn không có chức năng cấp số công bố cho loại thuốc biệt dược này.



Số đăng ký trên giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và số đăng ký trên bao bì sản phẩm hoàn toàn không trùng khớp nhau, cho dù theo nguyên tắc thông tin này bắt buộc phải trùng khớp