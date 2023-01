Biến thể phụ XBB.1.5 có nguy hiểm không? Tiêm vắc xin có phòng được không?

"Các vắc xin COVID-19 hiện vẫn có khả năng bảo vệ, giảm tỉ lệ chuyển nặng hay tử vong ở các bệnh nhân bị nhiễm biến chủng XBB. Dù các biến chủng XBB có hiện tượng lẩn tránh miễn dịch nhưng khả năng xâm nhập vào tế bào bị kém hơn, khả năng lây lan của biến chủng XBB bị giảm hơn so với các biến chủng Omicron khác", PGS Dũng phân tích.

Biến chủng phụ XBB.1.5 (biến chủng phụ Omicron XBB) có đột biến F486P khiến vi rút gia tăng khả năng xâm nhập vào tế bào, làm tăng khả năng lây lan của COVID-19. Vì vậy XBB.1.5. có khả năng lây lan nhanh và tính đến đầu năm 2023 ở Mỹ, 40% trường hợp nhiễm COVID-19 là do XBB.1.5.

Lý do biến thể phụ XBB có tốc độ lây lan nhanh là do chúng có thêm đột biến, bám vào đường hô hấp trên, nhưng không gây nguy hiểm hơn các biến chủng trước đó của Omicron.

Sở Y tế TP.HCM cũng cho hay biến thể phụ XBB.1.5 là một nhóm phụ của XBB đang lưu hành tại Mỹ từ tháng 10/2022. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến thể phụ XBB và XBB.1.5 gây bệnh nặng hơn so với các biến thể khác của Omicron.

Theo công bố mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, biến thể phụ XBB.1.5 đã xuất hiện tại 25 quốc gia trên Thế giới (Mỹ, các nước Châu Âu, Hàn Quốc,…). Điều quan trọng là tiêm vắc xin phòng COVID-19 vẫn có hiệu quả bảo vệ cơ thể không mắc bệnh nặng và giảm nguy cơ tử vong đối với các biến thể của Omicron (theo Tổ chức Y tế Thế giới).

Dr.Angela Pratt – Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Việt Nam khuyến cáo những loại vắc xin COVID-19 được WHO phê chuẩn đã chống chọi tốt với các biến thể mới và vẫn có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong do COVID-19.

Vì vậy, trong thời điểm hiện tại, WHO khuyến nghị áp dụng các biện pháp phòng ngừa với biến thể XBB tương tự như chúng ta đã thực hiện đối với các biến thể phụ khác của Omicron và COVID-19 nói chung.

Đó là đeo khẩu trang ở những nơi có nguy cơ cao như nơi đông người và trong không gian kín, rửa tay thường xuyên, và cả người lớn lẫn trẻ em hãy đảm bảo rằng mình đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ, bao gồm tất cả các liều nhắc lại được cơ quan y tế khuyến nghị.

Tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ, đúng lịch đặc biệt quan trọng đối với các nhóm có nguy cơ cao, bao gồm: người lớn tuổi, nhân viên y tế, người bị suy giảm miễn dịch, người có bệnh nền, giáo viên, phụ nữ mang thai và những người lao động thiết yếu.