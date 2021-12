Biến thể Omicron: Khởi đầu của sự kết thúc đại dịch

Tình trạng lây nhiễm của biến thể Omicron đang gia tăng đáng kể tại các quốc gia phát triển. (Nguồn: ArabiaWeather)

Trong một bài viết đăng tải trên tạp chí The Atlantic, tác giả Yascha Mounk, Phó Giáo sư tại Đại học Johns Hopkins, thành viên cấp cao tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ (CRF), đồng thời là người sáng lập dự án xuất bản Persuasion, đã đưa ra quan điểm của mình về "bình thường mới" và chỉ ra xu hướng mà con người sẽ đối mặt với những biến thể mới như Omicron trong tương lai. Dưới đây là nội dung bài viết.

Rồi Covid-19 sẽ không còn đáng phải lưu tâm nữa

Dường như tất cả mọi người xung quanh tôi, ai cũng đều bị nhiễm Covid-19.

Trong thời gian đầu khi đại dịch mới bùng phát, hầu hết những người bạn của tôi đều không bị nhiễm virus trực tiếp. Có lẽ họ đã rất ý thức về sức khỏe cộng đồng hơn trong khoảng thời gian đó, hoặc đơn giản họ chỉ may mắn hơn nhiều người khác.

Cho dù lý do có là thế nào, thì thần may mắn lần này không mỉm cười với họ. Có tới tận 7 người bạn thân của tôi đã cho biết kết quả xét nghiệm của họ là dương tính. Một vài người nữa nghĩ rằng họ cũng bị nhiễm Covid-19, nhưng không thể đi xét nghiệm vì nhiều lý do khác nhau.

May mắn thay, tất cả những người này đều chỉ có các triệu chứng nhẹ nhất định. Điều này không quá bất ngờ, vì họ đã được tiêm vaccine Covid-19 và đều không thuộc nhóm có nguy cơ cao.

Xu hướng nhiễm bệnh của những người bạn của tôi giống hệt với những gì đang diễn ra ở Nam Phi, nơi biến thể Omicron mới của virus lần đầu tiên được phát hiện. Số ca mắc nội địa ở nước này tăng lên nhanh chóng, nhưng số ca tử vong cho đến nay không còn tăng lên đều hơn và nhiều hơn nữa. Điều này có thể là minh chứng cho việc biến chủng Omicron dễ lây lan hơn, nhưng không gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe nhiều như các biến thể trước đó.