Biến thể họ hàng của Delta gây lo ngại vì có dấu hiệu lan rộng

Một dòng phụ dễ lây lan hơn của biến thể Delta đang được các chuyên gia nghiên cứu sau khi số ca bệnh gia tăng. Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh cho biết, đến ngày 20/10, hơn 15.000 trường hợp nhiễm biến thể AY.4.2 đã được phát hiện.



Giới chuyên môn vẫn đang thu thập dữ liệu và chưa rõ liệu AY.4.2 có thể gây ra bệnh nặng hơn hay không.



Phần lớn các ca Covid-19 ở Anh đều nhiễm biến thể Delta nguyên gốc. Nhưng trong tuần trước, hơn 15.000 người nhiễm biến thể AY.4.2 chiếm khoảng 6% tổng số ca bệnh.

Ảnh minh họa: Community Care

Các chuyên gia giải thích quyết định đưa AY.4.2 vào diện điều tra do biến thể này ngày càng trở nên phổ biến ở Anh. Bằng chứng cho thấy chủng mới có khả năng lây lan nhanh hơn cả biến thể Delta.



Nguyên nhân có thể do đặc tính của virus, điều kiện dịch tễ học như chuyển mùa hoặc các yếu tố nguy cơ khác như tình trạng sức khỏe.



Hàng triệu liều vắc xin đã được tiêm trên khắp Vương quốc Anh và không có thông tin nào cho thấy biến thể mới sẽ làm cho vắc xin kém hiệu quả hơn.



Như thường lệ với bất kỳ biến thể mới nào, các chuyên gia đang thực hiện các cuộc điều tra trong phòng thí nghiệm và dịch tễ học để hiểu rõ hơn về các đặc tính của AY.4.2.



Bộ gene của AY.4.2. không có nhiều đột biến như Delta nhưng các chuyên gia nhận định, ngay cả một thay đổi nhỏ cũng có thể tạo ra sự khác biệt về cách thức lây lan của virus.



Tiến sĩ Jenny Harries, Giám đốc điều hành Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, giải thích, virus đột biến là điều bình thường.



Cô nói: "Không có gì bất ngờ khi các biến thể mới sẽ tiếp tục phát sinh khi đại dịch tiếp diễn, đặc biệt là trong khi tỷ lệ ca bệnh vẫn cao”.



"Sự siêng năng, chuyên môn giỏi của các nhà khoa học và năng lực giải trình tự bộ gene được phát triển thông qua đại dịch đã giúp xác định, phân tích biến thể mới nhanh như vậy. Tuy nhiên, đây là bằng chứng cho thấy đại dịch này vẫn chưa kết thúc".



Lời khuyên dành cho người dân vẫn giống như với các biến thể khác. Tiến sĩ Harries kêu gọi mọi người tiêm vắc xin và những người đủ điều kiện hãy tiêm vắc xin tăng cường.



Cô nói thêm: "Hãy tiếp tục thận trọng. Đeo khẩu trang ở những nơi đông người và khi gặp người trong nhà, hãy mở cửa sổ và cửa ra vào để thông gió cho căn phòng”.



"Nếu bạn có các triệu chứng, hãy làm xét nghiệm PCR và cách ly tại nhà cho đến khi nhận được kết quả âm tính".