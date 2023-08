Biển số xe xấu có được xin cấp lại không?

Biển số xe là gì?

Biển số xe hay còn gọi là biển kiểm soát xe, là phần biển bao gồm các chữ cái và số cố định đối với mỗi xe, được in trên biển kim loại hoặc nhựa, được đóng khung theo đúng kích thước và gắn phía sau hoặc cả phía trước xe. Biển số xe nhằm mục đích kiểm soát các phương tiện, biển số xe được đăng ký gắn liền với các phương tiện và được ghi vào giấy đăng ký xe.

Theo Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành thì biển số xe được quy định phải được in trên chất liệu kim loại, có màng phản quang, ký hiệu bảo mật Công an hiệu đóng chìm do đơn vị được Bộ Công an cấp phép sản xuất biển số, do Cục CSGT quản lý; riêng biển số xe đăng ký tạm thời được in trên giấy.