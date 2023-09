Biển số ô tô tải 60C-666.66 trúng đấu giá với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng

Trong lúc rủ nhau ra bãi bồi giữa suối chơi, 3 học sinh lớp 3 không may bị mắc kẹt, khi nước lên, cả 3 em nhỏ bị lún bùn, chới với giữa dòng suối. Rất may các em đã được một cán bộ công an giải cứu.