Biển Nha Trang, Vũng Tàu đông kín du khách trong ngày nghỉ lễ thứ 3

Tại Vũng Tàu, chiều muộn 29/4, theo ghi nhận của PV VietNamNet, hàng chục nghìn du khách đổ về bãi biển tắm mát, hóng gió. Dọc tuyến đường Thuỳ Vân, các phương tiện di chuyển qua lại đông đúc, đậu san sát kín hai bên kéo dài đến phía dốc hướng ra Bãi Trước.

Dưới biển bãi Sau, hàng chục nghìn du khách chen chân tắm mát, vui chơi. Ảnh: Q.H

Theo quan sát, trong ngày nghỉ lễ thứ 3 này, lượng khách đến TP Vũng Tàu tăng cao, ngoài dưới bãi biển thì tại các khu chợ như xóm Lưới cũng đông kín người dân đến mua, thưởng thức hải sản.

Các bãi giữ xe gần biển đều chật cứng, phương tiện chủ yếu là xe máy.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu, lượng khách đến tắm biển, vui chơi trong ngày khoảng 83.000 lượt, lũy kế từ đầu kỳ nghỉ ước khoảng 197.000 lượt.

“Trong ngày nghỉ lễ thứ 3, công tác an ninh trật tự, an toàn vệ sinh trên địa bàn được đảm bảo, không có trường hợp khách tắm biển lọt ao xoáy, nước cuốn xa bờ. Có 8 trường hợp trẻ lạc khi tắm biển được trao trả về cho gia đình an toàn”. Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu cho hay.

Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong ngày hôm nay, tổng lượt khách đến tham quan du lịch, giải trí trên địa bàn tỉnh gần 165.000 lượt, trong đó khách lưu trú khoảng 52.000 lượt, riêng khách quốc tế đạt gần 10.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 182,551 tỷ đồng, riêng doanh thu lưu trú khoảng 125 tỷ đồng, công suất buồng khoảng 85-95% toàn tỉnh.