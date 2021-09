'Biển người' ở Hà Nội đổ ra đường vui Trung thu sau ngày dài giãn cách

XEM CLIP:

Từ 18h ngày 21/9, người dân đã đổ về khu vực hồ Gươm và phố Hàng Mã vui Trung thu.

Người dân đổ lên tuyến phố trung tâm Thủ đô

Nam nữ đổ ra đường đi chơi

20h, dòng người chen chân đổ dồn về hồ Gươm. Tuyến đường phố Huế - Hàng Bài hướng hồ Gươm xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện.

Nam thanh nữ tú Hà Thành diện những bộ đồ đẹp vui chơi trong đêm trăng rằm sau những ngày dài Hà Nội thực hiện Chỉ thị 16.