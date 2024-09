Biển người đội mưa dự lễ cúng Đàn tại Tòa thánh Tây Ninh

Mặc dù cơn mưa khá nặng hạt thế nhưng hàng vạn tín đồ đạo Cao Đài vẫn dầm mình dưới mưa để khấn nguyện trong khuôn viên Tòa thánh Tây Ninh. Trưa 17/9, hàng vạn tín đồ đạo Cao Đài đã đổ về Tòa Thánh Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) để chuẩn bị cho Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung 2024. Mặc dù cơn mưa khá nặng hạt, nhiều tín đồ vẫn đội mưa để làm lễ cúng Đàn (Ảnh: Nam Anh). Trước Tòa Báo Ân Từ, hàng vạn người đội mưa đứng làm lễ cúng Đàn. Đây được xem là một trong những nghi lễ quan trọng trong kỳ Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung (Ảnh: Nam Anh). Trong quan niệm của đạo Cao Đài, trước hết phải thờ các đấng sinh thành, kế đó là phải thờ hai Đấng Cha Mẹ thiêng liêng: Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu. Thờ Đức Chí Tôn, thờ Đức Phật Mẫu, đối với các con dân của đạo, thờ cha mẹ phàm trần là để luôn luôn nhớ tưởng đến công ơn sinh thành và dưỡng dục của các Đấng ấy (Ảnh: Nam Anh). Bà Hoa (ở Sóc Trăng) đang khấn nguyện trong lễ cúng Đàn trưa 17/9. "Đây là dịp để các con Đạo chúng tôi khấn nguyện mong cầu cho quốc thái dân an, chúng sanh an lạc", bà Hoa cho hay (Ảnh: Nam Anh). Cơn mưa nặng hạt kéo dài trong suốt thời gian làm lễ cúng Đàn (Ảnh: Nam Anh). Từ năm 1995 đến nay, Nhà nước đã công nhận tổ chức tôn giáo đối với 10 Hội Thánh Cao Đài, 21 tổ chức Cao Đài hoạt động độc lập và cấp đăng ký hoạt động tôn giáo đối với 1 pháp môn Cao Đài, tổng cộng có khoảng 2,4 triệu tín đồ, xếp thứ tư trong 16 tôn giáo được Nhà nước công nhận. Trong đó, riêng Cao Đài Tây Ninh có hơn một triệu tín đồ, phạm vi hoạt động ở 35 tỉnh, thành phố (Ảnh: Nam Anh). "Năm nào cứ đến dịp lễ này chúng tôi cũng tham gia. Đây là một trong những ngày lễ lớn và quan trọng nhất trong đạo Cao Đài chúng tôi", bà Lộc (Tây Ninh) nói (Ảnh: Nam Anh). Một người đàn ông đứng khấn nguyện từ xa trước Tòa Thánh (Ảnh: Khoa Nguyễn). Biểu tượng của đạo Cao Đài là hình một con mắt nằm trong hình tam giác, tượng trưng cho Thượng Đế. Ngoài ra, đạo còn thờ các vị như Phật Thích Ca, Chúa Jesus, Khổng Tử, Lão Tử, Phật Bà Quan Âm... (Ảnh: Nam Anh). Cơn mưa lớn khiến nhiều gia đình đến dự lễ phải dùng bạt để trú mưa, chờ đọc kinh (Ảnh: Nam Anh). "Đây là lần đầu tôi cùng nhóm bạn đến Tòa Thánh. Tôi được biết hôm nay là một ngày lễ trọng đại của họ. Không khí tại đây rất vui và nhộn nhịp dù cho trời đổ mưa", anh Andy (du khách người Ba Lan) cho hay (Ảnh: Khoa Nguyễn). Phần lễ của Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung diễn ra trong 4 canh giờ. Hội Thánh sẽ cúng Tiểu Đàn tại Đền Thánh vào giờ Tý (00 giờ ngày 15/8 âm lịch), sau đó đến cúng Đàn Phật Mẫu tại Báo Ân Từ vào giờ Ngọ (12 giờ trưa ngày 15/8 âm lịch). Phần lễ chính của Hội Yến Diêu Trì Cung sẽ diễn ra tại Báo Ân Từ vào 22 giờ ngày 15/8 âm lịch, cuối cùng là buổi lễ cầu an và phát quà cho nhi đồng vào sáng ngày hôm sau, vào giờ Mẹo (Ảnh: Nam Anh).