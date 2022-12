Biển người chen chúc tận hưởng Giáng sinh ở Nhà thờ lớn

Nhà thờ Tân Định (quận 3, TP.HCM) đêm Giáng sinh nhìn từ trên cao - Ảnh: T.T.D

Tối cùng ngày, tại công viên bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM), hàng trăm chiếc flycam sắp xếp thành những khối hình sinh động trên bầu trời. Có khi là hình chiếc flycam, con hưu, hình bông hoa, ngọn núi tuyết... biến hóa sinh động. Sau hơn 20 phút biến hóa, một màn pháo hoa tầm thấp đã kết thúc buổi diễn tuyệt vời này.

Anh Thiệu Vy (quận 6) chia sẻ hai vợ chồng và các con biết sẽ có show ánh sáng này qua Facebook nên chủ động sắp xếp thời gian lên trung tâm sớm xí chỗ để cả nhà cùng vui.

Theo ghi nhận tại xóm đạo Bình An, thời tiết đêm Giáng sinh 2022 ở TP.HCM rất đẹp nên người dân thích thú đi chơi Noel. Đặc biệt, tại khu vực nhà thờ Bình An và nhà thờ Bình Thái (quận 8), nhiều gia đình và các bạn trẻ tập trung về để cầu nguyện cho một mùa Giáng sinh an lành cũng như lưu lại kỷ niệm cùng gia đình.

Dọc tuyến đường Phạm Thế Hiển, nhiều hộ dân đầu tư trang trí các tiểu cảnh, hang đá, đèn chớp tạo nên không khí lung linh huyền ảo cho cả tuyến đường. Bạn Minh Nhựt (20 tuổi) chia sẻ: “Mình và các bạn di chuyển từ Long An lên xóm đạo Bình An để đón Noel. Mình thấy không khí hôm nay rất nhộn nhịp. Mọi người tập trung về đây để chụp ảnh và cầu chúc cho nhau một mùa Noel an lành cũng như năm mới nhiều may mắn”.

Cũng như Minh Nhựt, chị Mỹ Hạnh (Bình Chánh) tranh thủ sau giờ làm cùng ông xã chở con gái đến nhà thờ Bình An để cầu nguyện và vui chơi.

“Năm nay, không khí sôi động và ấm áp hơn so với năm trước, các tiểu cảnh trang trí sinh động và rất nhiều màu sắc. Năm nào mình cũng cùng gia đình đón Noel để con gái có kỷ niệm tuổi thơ”, chị Hạnh cho biết thêm.

Điểm nhấn đêm Giáng sinh mà các bạn trẻ mong đợi nhất là bữa tiệc ánh sáng với hàng trăm flycam thắp sáng cả một góc trời TP.HCM - Ảnh: T.T.D.