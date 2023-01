Biển người chật kín khu du lịch núi Bà Đen ngày mùng 4 Tết

Trong đó, riêng 2 ngày mùng 1-2, nơi đây đã đón gần 190.000 lượt du khách đến tham quan. Các dịch vụ phục vụ du khách hoạt động bình thường, an ninh trật tự được bảo đảm, không xảy ra tình trạng "chặt, chém" du khách.

Do trong mùng 4 Tết diễn ra lễ khai mạc Hội xuân núi Bà Đen 2023, nên lượng khách tăng mạnh. Khu di tích đã sẵn sàng các phương án để đón tiếp, đồng thời phối hợp với lực lượng công an triển khai cho du khách lưu thông an toàn, thuận tiện, bảo đảm an ninh trật tự.