Biến hóa những thủ đoạn vận chuyển ma túy tuyến Tây Bắc

Trước tình hình này, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hòa Bình đã có nhiều tham mưu với Ban Giám đốc Công an tỉnh phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy trên trên tuyến Tây Bắc; triển khai kế hoạch điều tra cơ bản theo 5 lĩnh vực xuyên suốt đối với lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ.

Trong năm 2021, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy tỉnh Hòa Bình đã phát hiện bắt giữ 281 vụ, 401 đối tượng. Riêng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bắt 43 vụ, 56 đối tượng. Đơn cử, ngày 5/6/2021, tại địa phận tiểu khu 4, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu (Hòa Bình). Phòng CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với Công an huyện Mai Châu và tổ công tác số 1 Công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Khà A Chồng (SN 1994; trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia, Mai Châu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Được biết, Khà A Chồng là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (từ ngày 15/12/2021 đến 14/2/2022), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã đấu tranh bắt giữ 7 vụ 11 đối tượng. Điển hình, ngày 10/1/2022 tại địa phận xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, Tân Lạc, Hòa Bình. Phòng chủ trì phối hợp với Tổ công tác 223, Trạm CSGT Tân Lạc, Công an huyện Tân Lạc, Công an xã Phong Phú, Tân Lạc bắt quả tang Nguyễn Thị Hương (SN 1974) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đơn vị phối hợp với Công an các tỉnh Nghệ An, Thái Nguyên, Hà Nội và các đơn vị của Công an tỉnh Hòa Bình bắt 2 vụ, 4 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Để phát huy những kết quả đã đạt, Thượng tá Phạm Hùng cho hay, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phối hợp tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống và xử lý đối với tội phạm ma túy, đảm bảo đồng bộ, thống nhất; gắn công tác tuyên truyền với xây dựng và triển khai các dự án, mô hình phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người dân để có thu nhập ổn định; đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục về tác hại của ma túy cho học sinh, sinh viên, phụ nữ, người dân tộc thiểu số; chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân ở địa bàn “điểm nóng” về ma túy của tỉnh là 2 xã Hang Kia, Pà Cò; nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy, hạn chế tình trạng tái nghiện sau cai; tăng cường công tác xét xử lưu động tại nơi xảy ra tội phạm nhằm làm tốt hơn công tác tuyên truyền pháp luật và răn đe, phòng ngừa chung.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2021, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng 2 Bằng khen tập thể; Tỉnh ủy Hòa Bình tặng 2 Bằng khen tập thể; Bộ trưởng Bộ Công an tặng 1 Bằng khen cá nhân; Tỉnh ủy tặng 2 Bằng khen cá nhân; UBND tỉnh tặng 3 Bằng khen tập thể, 7 Bằng khen cá nhân.