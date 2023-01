"Biến" ghế sau thành giường nằm khi về quê ăn Tết: Lợi bất cập hại

Thứ hai, khi sử dụng đệm hơi đồng nghĩa với việc những hành khách ngồi ở hàng ghế sau không thể thắt được dây an toàn. Điều này cũng khiến lái xe và cả những người ngồi trên xe bị phạt nặng nếu bị CSGT phát hiện. Chưa kể việc không ngồi cố định nếu chẳng may xảy ra va chạm thì người nằm đằng sau có thể bị văng, va đập trong tư thế nguy hiểm.

Thứ nhất, đệm hơi thường khá bồng bềnh, do vậy khi nằm hoặc ngồi trên đệm có thể khiến hành khách dễ say xe hơn là ngồi trên ghế, nhất là đối với trẻ em thường hiếu động không nằm yên.

Tuy vậy, theo các chuyên gia có kinh nghiệm, việc lắp phụ kiện này để đi đường là lợi bất cập hại vì nếu sử dụng không đúng cách sẽ thiếu an toàn, đồng thời còn có nguy cơ bị CSGT xử phạt nặng.

Theo khoản 3, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, hành vi "Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy", sẽ bị phạt tiền từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng.

Ngoài ra, chính hành khách khi ngồi trên xe đang chạy không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) cũng bị phạt tiền từ 300-500 nghìn đồng với mỗi người theo khoản 5 Điều 11 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Do vậy, các chuyên gia khuyên rằng, việc sử dụng đệm hơi trên ô tô cần được các chủ xe cân nhắc kỹ và chỉ nên dùng để nghỉ ngơi khi dừng xe chứ không nên sử dụng như một chiếc giường di động trong lúc chạy xe trên đường.

Hoàng Hiệp