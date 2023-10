Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến miền Trung

Vào 13h chiều 13/10, vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 10,5-11,5 độ Vĩ Bắc; 114,5-115,5 độ Kinh Đông, nối với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ.

Dự báo trong đêm 13/10 và ngày 14/10, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất về vùng áp thấp này.

Biển Đông vừa xuất hiện vùng áp thấp.



Trong khi đó, trên đất liền, do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông, từ đêm 13/10 đến tối và đêm 15/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, có nơi trên 500mm, khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 300-450mm, có nơi trên 800mm.