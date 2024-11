Biển Đông đón nhiều cơn bão trong tháng cuối năm

Từ đêm 11 đến rạng sáng 12/11, bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Cơ quan khí tượng dự báo trong một tháng tới, Biển Đông đón nhiều bão hơn mọi năm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13h ngày 11/11, tâm bão số 7 (tên gọi Yinxing) vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 15-20km/h, suy yếu dần. Đến 1h ngày 12/11, bão số 7 trên vùng biển Quảng Nam - Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Chiều hôm sau, áp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Phú Yên; di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu thành vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão số 7, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m; biển động mạnh. Từ chiều 11/11, vùng biển ngoài khơi Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Hướng di chuyển của bão Yinxing (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam). Về diễn biến của cơn bão Toraji, cơ quan khí tượng cho biết, lúc 13h ngày 11/11, tâm bão vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa đảo Lu Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h. Đến chiều 12/11, bão Toraji trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 8 trong năm nay. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão số 8 cấp 10, giật cấp 12; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào Biển Đông. Trong 24 đến 120 giờ tiếp theo, bão Toraji tiếp tục quần thảo trên khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 8-10, giật cấp 12 và suy yếu dần. Do ảnh hưởng của bão Toraji, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m; biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Dự báo về diễn biến thời tiết của nước ta từ 11/11 đến 10/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Quốc gia, cho biết nhiệt độ trung bình trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 1 đến 1,5 độ C. Trong đó, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn 0,5-1 độ C so với TBNN cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến thấp hơn so với TBNN 10-30%; khu vực Trung Bộ phổ biến cao hơn 10-30%; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Đặc biệt, trong một tháng tới bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng cao hơn TBNN; ảnh hưởng đến đất liền nước ta có khả năng ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Cơ quan khí tượng cho biết thêm, trong một tháng tới, khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng (tập trung chủ yếu từ Quảng Bình đến Khánh Hòa). Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào cuối tháng 11 còn xuất hiện mưa rào và dông, trong đó có ngày có mưa vừa, mưa to. Sang tháng 12, khu vực này ít có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng.