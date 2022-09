Biến động điểm chuẩn đại học 2022: Ngành giảm mạnh, ngành 9,9 điểm/môn vẫn trượt

Ông Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng Đại học Hồng Đức thông tin, các ngành đào tạo chất lượng cao năm nay tính theo thang điểm 40, trong đó điểm môn chủ chốt của ngành đó nhân đôi. Hai ngành sư phạm Ngữ văn và Lịch sử chất lượng cao đều được nhân đôi môn chính.

Điểm cao là do số lượng chỉ tiêu trường dành cho các ngành này ít, trong khi hồ sơ đăng ký lớn. "Theo danh sách điểm trúng tuyển của nhà trường chưa có thí sinh nào đạt 3 điểm 10, hầu hết là thí sinh được cộng điểm ưu tiên nên có điểm 39,92", ông Dũng chia sẻ.

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Sử thường ở mức thấp trong nhóm ngành đào tạo giáo viên nhưng năm nay tăng vọt. (Ảnh minh họa)

Khối Kinh tế, Kỹ thuật, Y Dược hạ nhiệt Dù vẫn thuộc nhóm điểm chuẩn cao nhưng điểm trúng tuyển vào khối Y Dược giảm so với năm ngoái. Tại Đại học Y Hà Nội, năm ngoái điểm trúng tuyển 23,2-28,85 thì năm nay là 19-28,15. Ngành Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hoá giảm 4,2 điểm khiến trường có ngành lấy dưới 20. Ba năm qua, trường không ghi nhận mức điểm thấp đến vậy.

Tại Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, điểm chuẩn năm ngoái dao động 21,35-27,35, năm nay còn 18,1-26,65. Ngành Dinh dưỡng và Điều dưỡng giảm mạnh nhất, từ 4,25 đến 5,7 tuỳ ngành và nhóm thí sinh.

Ông Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội cho biết, điểm chuẩn vào các ngành của trường năm nay giảm từ 0,5 đến 0,8 điểm. Ngành cao điểm nhất là Y đa khoa và không có ngành nào tăng điểm so với năm ngoái.

Nguyên nhân theo ông là do phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 ở khối B thấp hơn năm ngoái. Số bài điểm 10 môn này giảm tới trên 98%, số thí sinh đạt từ 27,5 trở lên tổ hợp B00 là 465, giảm gần hai lần so với năm ngoái. Do đó, việc điểm trúng tuyển vào trường năm nay giảm so với năm ngoái là không bất thường.

Chưa kể, lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng cũng giảm. Ví dụ như Đại học Y Dược Hải Phòng, ngành Điều dưỡng dù lấy điểm chuẩn sát điểm sàn (19,05) nhưng mới tuyển được 140/200 chỉ tiêu.