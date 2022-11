Biển Đông có thể hứng áp thấp nhiệt đới vào cuối tuần

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên từ 19-22/11, khu vực Trung và Nam Trung Bộ (các tỉnh Quảng Trị đến Bình Thuận), khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến cả đợt từ 100-300mm, có nơi trên 300mm.

Đầu tuần tới ở miền Trung và Tây Nguyên khả năng có mưa lớn.