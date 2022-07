Biển Cửa Đại đang dần hồi sinh

Để cứu biển Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam đã triển khai 2 dự án liên tiếp có vốn đầu tư gần 350 tỷ đồng. Trong đó, dự án đầu tiên được triển khai từ tháng 6/2020 với mục tiêu xây dựng 220m đê ngầm âm nửa mét so với mặt nước biển. Đê ngầm cao trung bình 4,5m, chân rộng 12m, chóp rộng 1,5m và cách bờ 250m với tổng vốn đầu tư 40 tỷ đồng.

Mới đây, HĐND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt tiếp tục xây thêm 550m đê ngầm và hút cát tạo bãi bồi có chiều dài 1.450m, đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng (TP Hội An) với kinh phí 210 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam cho biết, mục tiêu của dự án là phòng chống xói lở bờ biển, tái tạo bãi biển, từng bước hoàn thiện hệ thống công trình phòng chống sạt lở bờ biển Cửa Đại, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu gây ra, tạo động lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, đơn vị đang đàm phán với Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ dự án tái tạo bãi biển Cửa Đại kéo dài hơn 3.000m, tổng vốn 42 triệu Euro.

Sau khi hoàn thành toàn bộ dự án tái tạo biển Cửa Đại, nơi đây sẽ trở lại với vị thế vốn có là một trong những bãi biển đẹp nhất Châu Á.