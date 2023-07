Biến cố khiến Coco Lee qua đời ở tuổi 48

Tiềm năng của Coco Lee được khai phá khi tham gia và giành giải nhì chương trình New Talent Singing với ca khúc Run to you mà danh ca Whitney Houston từng thành công thể hiện. Nhờ sự thể hiện xuất sắc, cô gây ấn tượng và nhận lời mời ghi âm từ nhiều hãng đĩa, lúc này thị trường âm nhạc xứ cờ hoa cũng hứng thú với giọng ca đặc trưng châu Á.

Các đĩa đơn của Coco Lee dần thâm nhập vào bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ và nhận được sự quan tâm lớn khi tung gần 30 album tiếng Quan thoại, tiếng Quảng Đông và tiếng Anh. Cô có 3 bài hát có mặt trên bảng xếp hạng MTV Asia Hitlist, album Just no other way giúp danh ca có sản phẩm ghi âm được bày bán ở thị trường băng đĩa Anh Quốc.

Sinh thời, Coco Lee được mệnh danh là “Mariah Carey của châu Á”.



Chính sự hòa trộn độc đáo giữa dòng R&B và hip-hop, không đi theo lối mòn là những bài tình khúc êm nhẹ đã giúp Coco Lee nổi bật, trở thành giọng ca ăn khách gốc châu Á từ những năm 1993.

Báo chí phương Tây gọi cô là "diva nhạc pop châu Á", “Mariah Carey của châu Á” bởi chất giọng khỏe, cao vút nhưng cũng đầy tình cảm. Coco Lee chính là một trong những đại diện tiêu biểu của âm nhạc xứ tỷ dân đương đại khi là ca sĩ Trung Quốc đầu tiên trình diễn tại lễ trao giải Oscar, có một đề cử Oscar lần thứ 73 ở hạng mục Ca khúc xuất sắc nhất - A love before time - ca khúc chủ đề phim Cô dâu chạy trốn (Runaway Bride).

Bên cạnh đó, cô là người hát nhạc phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An, ca khúc chủ đề phim Hoa Mộc Lan, Bảo Liên Đăng, Nhớ Tới Bạn 365 Ngày… Ngoài việc hát nhạc cho một số phim điện ảnh, cô còn tham gia đóng phim.

Biến cố đời tư dẫn đến kết cục bi thương