Biến chủng Omicron ảnh hưởng thế nào đến việc mở lại đường bay quốc tế?

Chiều 2/12, tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ, trả lời câu hỏi của báo chí về kế hoạch mở lại đường bay quốc tế, tạo thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài về Việt Nam, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, không chỉ riêng Việt Nam mà cả các nước khác đều tìm cách mở lại đường bay quốc tế nhằm phát triển kinh tế, xã hội, du lịch, đi lại.