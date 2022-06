Biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra khi bổ sung vitamin C quá liều

Cụ thể, bác sĩ Minh cho hay việc uống vitamin C bổ sung kéo dài nhưng không có chỉ định có thể đặt người bệnh vào nhiều nguy cơ. Trong đó, phổ biến nhất là tình trạng sỏi thận. Đây là biến chứng thường gặp do tự ý uống vitamin C liều cao kéo dài.

“Trường hợp thứ 2 khi nạp thừa vitamin C là các vấn đề rối loạn tiêu hóa. Quá nhiều axit trong ruột gây nôn, buồn nôn, tiêu chảy”, vị chuyên gia cảnh báo.

Do đó, bà cho rằng người dân nếu có nhu cầu hoặc gặp vấn đề buộc phải sử dụng vitamin C bổ sung từ dạng viên uống cần tham vấn ý kiến chuyên môn của các bác sĩ.

Cân nhắc số lượng và con đường bổ sung

Trong một số trường hợp có mong muốn bổ sung vitamin C để hạn chế nguy cơ lão hóa da, bác sĩ Vũ Nguyệt Minh nhận định điều quan trọng nhất là phân định rõ ràng sự khác biệt giữa nạp vitamin C từ hoa quả, thực phẩm và các dạng viên uống.

Việc bổ sung vitamiin C từ trái cây, thực phẩm được đánh giá có hiệu quả cao và an toàn hơn. Ảnh minh họa: engin_akyurt.