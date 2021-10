Biến chủng Delta và sức chống chịu của Việt Nam

Diễn biến dịch phức tạp của dịch cũng buộc TP phải liên tục áp dụng các biện pháp siết chặt. Đặc biệt, trong đợt bùng phát dịch với biến chủng Delta lây lan nhanh, TP.HCM đã gặp không ít khó khăn bởi nơi đây là trung tâm giao thương rất lớn, với những đặc điểm kinh tế, xã hội, dân cư… rất đặc thù và mối liên hệ chặt chẽ về mọi mặt với các địa phương lân cận.



Những đánh giá của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cũng cho thấy, việc phòng chống dịch tại TP.HCM không chỉ đơn thuần cho TP mà còn quyết định thành công của cả nước, nhất là các địa phương lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An.



Trong thời điểm TP.HCM thực hiện Chỉ thị 16, quyết định khi đó được khẳng định, chống dịch là ưu tiên số 1, sức khoẻ của nhân dân là quan trọng nhất, là trước hết và trên hết.



Cụ thể, khi siết chặt giãn cách, TP.HCM phải thực hiện hàng nghìn điểm phong tỏa cứng, cô lập hàng trăm khu phố. Đồng thời phải thành lập hàng chục điểm cách ly tập trung, hàng chục bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị người mắc Covid-19; hình thành tháp 5 tầng điều trị, sau thay đổi còn 3 tầng; thành lập các bệnh viện hồi sức tích cực để cứu bệnh nhân nặng…



TP cũng liện tục thay đổi phương thức xét nghiệm, từ xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm đến xét nghiệm trên diện rộng toàn TP; xét nghiệm quay vòng nhiều lần tại vùng đỏ, vùng xanh…



Đặc biệt, khi TP buộc phải siết chặt giãn cách, đây cũng là lúc cả hệ thống chính trị phải gồng mình thực hiện công tác chăm lo an sinh, chăm sóc y tế với rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ở mỗi lĩnh vực, TP.HCM luôn nhận được sự hỗ trợ của Trung ương và các lực lượng tuyến đầu như: y tế, quân đội, công an và tình nguyện viên...



Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 với biến chủng Delta đã tác động tới mọi lĩnh vực, ảnh hưởng đến đời sống người dân và nền kinh tế của TP.



Hoạt động sản xuất bị đình trệ, biện pháp thực hiện sản xuất 3 tại chỗ, 1 cung đường 2 điểm đến cũng không trụ nổi trước sức tàn phá của đại dịch.



Theo Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, đến ngày 30/7, dịch Covid -19 đã làm trên 70% doanh nghiệp bị ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp phải tạm ngưng hoạt động hoặc tạm đóng cửa, đa số doanh nghiệp khác đều giảm từ 50% đến 90% doanh thu so với thời điểm trước dịch. Hàng chục ngàn lao động mất việc, mất thu nhập cần được hỗ trợ.



Đại dịch cũng khiến lần đầu tiên TP phải thành lập Trung tâm an sinh, thực hiện hỗ trợ hơn 2 triệu gói an sinh cho người dân và chưa dừng lại. Thực hiện liên tục 3 gói hỗ trợ bằng tiền mặt cho gần 10 triệu lượt người, nhưng vẫn không ngăn được dòng người bị mất việc do đại dịch, đứt nguồn thu, tìm cách rời TP để về quê.

GRDP Hà Nội 6 tháng tăng 5.91%, Ngày 1/10, tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong quý III và 9 tháng đầu năm 2021, lãnh đạo TP Hà Nội cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn quý II tăng 6,61% góp phần thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng đạt 5,91%, cao hơn cùng kỳ năm 2020.

Không chỉ TP.HCM bị biến chủng Delta tấn công, hàng loạt tỉnh, thành phía Nam cũng gặp vô vàn khó khăn khi bị dịch Covid-19 xâm nhập.



Sau TP.HCM, đến lượt Bình Dương, Đồng Nai liên tục bùng phát dịch và lần lượt là các tỉnh khu vực Đông Nam bộ và nhiều tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL.



Sau thời gian triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa làm vừa rút kinh nghiệm; tiếp thu ý kiến của nhân dân, các nhà khoa học; tham khảo các bài học quốc tế, từng bước hoàn thiện để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn. Kết quả vừa qua cho thấy, công tác phòng, chống dịch đã và đang đi đúng hướng, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của nước ta.



Chiến lược kiểm soát không có ca nhiễm tại cộng đồng đã khẳng định hướng đi đúng đắn trong giai đoạn vừa qua. Hiện, với các nỗ lực nhằm tăng độ bao phủ vắc xin, tăng cường năng lực hệ thống y tế, Chính phủ thay đổi chiến lược theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch Covid-19.

Hình ảnh ở cầu vượt Lăng Cha Cả (TP.HCM) ngày đầu bình thường mới

Đến nay tình hình dịch cơ bản được kiểm soát tốt trên phạm vi toàn quốc. Số ca khỏi bệnh được ra viện ngày càng tăng, số ca tử vong cũng giảm rõ rệt. Bên cạnh TP.HCM, điểm nóng lớn nhất về dịch đã công bố lộ trình mở lại nhiều hoạt động, nhiều tỉnh, thành khác cũng đã nhanh chóng chuyển sang trạng thái mới, thậm chí thấp hơn Chỉ thị 15 và kiên trì tư duy không chủ quan, mất cảnh giác, mở cửa từng bước chắn chắn, tập trung phát triển kinh tế-xã hội.



Trong ngày 1/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 6.957 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 6941 ca ghi nhận trong nước. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 797.712 ca nhiễm, đứng thứ 44/223 quốc gia và vùng lãnh thổ).



Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 793.149 ca, trong đó có 657.902 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.



Về số bệnh nhân tử vong: Trong ngày 1/10 ghi nhận 136 ca tử vong tại TP.HCM (96), Bình Dương (19) Long An (5), Đồng Nai (5), Cần Thơ (3), An Giang (2), Tiền Giang (2), Đồng Tháp (1), Bình Phước (1), Cà Mau (1), Kiên Giang (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 167 ca.



Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.437 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.



So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 135/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.



So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Khu vực FDI chiếm tỷ trọng xuất khẩu ngày càng cao



Bất chấp những khó khăn vì đại dịch Covid-19, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vẫn có mức tăng trưởng xuất khẩu rất cao trong 9 tháng năm nay, chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu 10 năm qua.



Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 9 giảm nhẹ 2% so với tháng 8.



Trong đó, ước tính tháng 9/2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 27 tỷ USD, chỉ giảm 0,8% so với tháng trước và giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước.



Quý III là khoảng thời gian “cam go” của trận chiến chống lại dịch Covid-19 ở các tỉnh phía Nam, nhất là các địa bàn trọng điểm như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai,... Song, kim ngạch xuất khẩu quý III/2021 ước tính đạt xấp xỉ 83,4 tỷ USD, vẫn tăng 5,2% so với cùng kỳ

năm trước và tăng 7,2% so với quý II năm nay (tăng 7% so với quý I).



Tính chung 9 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt trên 240 tỷ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước.



Đáng chú ý, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 177,8 tỷ USD, vẫn tăng rất cao là 22,8%, chiếm 73,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực kinh tế trong nước chỉ đạt 62,72 tỷ USD, tăng 8,5%, chiếm 26,1% tổng kim ngạch xuất khẩu.