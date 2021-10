Biển Chết là gì, ở đâu, tại sao và bí mật của cuộn giấy thiêng

Biển Chết có nhiều tên gọi khác nhau tùy thuộc vào các ngôn ngữ riêng. Tên gọi đầu tiên của địa danh này được tìm thấy trong Kinh thánh tiếng Do Thái. Theo đó địa danh này được gọi là "Biển muối" do hàm lượng muối cao vượt trội.

Biển được nuôi dưỡng bởi nước của các suối nước ngọt và các tầng nước ngầm. Do không có dòng chảy ra, nước tụ lại ở Biển Chết và bốc hơi trong sa mạc và lưu lại những lớp muối sau hàng ngàn năm.

Trước hết, câu hỏi phổ biến nhất khi nhắc tới địa danh này là: " Biển Chết là gì? ". Trên thực tế, Biển Chết là một hồ muối nằm ở sa mạc Judean. Biển Chết trong tiếng Ả Rập Al-Baḥr Al-Mayyit, tiếng Do Thái Yam HaMelaẖ hay còn được gọi là Biển Muối.

Sau này, du khách đến đây bắt đầu gọi nó là "Biển Chết" vì họ nhận thấy rằng vùng nước này không có dấu hiệu của sự sống, cho dù là thực vật hay động vật. Các sinh vật dưới nước như cá và thực vật đơn giản là không thể phát triển trong môi trường cực kỳ mặn của Biển Chết.

Ngoài ra, nơi đây còn có cái tên khác đã được tìm thấy trong sách Giô-suê trong Kinh thánh là "Biển đồng bằng". Tên gọi này phản ánh vị trí địa lý của khu vực: Nước từ trên cao chảy xuống và lắng xuống biển trên đồng bằng.

Trong suốt nhiều năm, Biển Chết còn được gọi với những cái tên khác như: Biển Nguyên thủy, Biển Arabah, Biển Sodom, Biển hôi thối, Biển Asphalt và Biển Quỷ...

3. Những điều kỳ lạ không phải ai cũng biết về Biển Chết

3.1. Cuộn giấy kỳ lạ tại Biển Chết

Các cuộn giấy được tìm thấy ở khu vực Biển Chết là bản thảo của người cổ đại. Dựa trên nội dung của những cuộn giấy này, các chuyên gia đã chia chúng thành 2 loại - Văn bản Kinh thánh và phi Kinh thánh.

Các bản văn Kinh chứa những đoạn tiên tri của Ê-xê-chi-ên, Giê-rê-mi và Đa-ni-ên cùng với những lời tuyên bố quan trọng như những lời cuối cùng của Giu-đa, Giô-sép, Lê-vi, Naphtali và Am-ram. Hầu hết các văn bản có trong những cuốn sách này được viết khoảng 1000 năm trước cuốn "Cựu ước".

Các nhà khoa học học ước chúng chúng được viết trong khoảng từ năm 150 trước Công nguyên đến năm 68. Hầu hết các cuộn giấy này được viết bằng tiếng Do Thái và Aramaic. Đây là ngôn ngữ phổ biến của người Do Thái ở Palestine trong thời kỳ trước đó.

Đặc điểm của loại ngôn ngữ này là chữ được viết từ phải sang trái và không có bất kỳ dấu chấm câu nào. Chất liệu chính của những bản ghi chép này là giấy cói, ngoài ra còn có giấy da và đồng.

Hơn một thập kỷ đã trôi qua, các nhà khảo cổ đã khám phá ra được khoảng 825 tới 870 cuộn giấy kỳ lạ khiến nhiều người bị thu hút.

Bí ẩn về những cuộn giấy của Biển Chết hấp dẫn bởi nội dung, bản chất và địa điểm khám phá cũng như cách chúng chống chọi với tác động của thời gian trong suốt hàng ngàn năm qua.

Kể từ khi phát hiện ra bộ sách đầu tiên, đã có nhiều cuộc tranh luận về tác giả đằng sau chúng. Các cuộc tranh luận đã đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau. Tuy nhiên, thông qua nghiên cứu chuyên sâu, một nhóm các nhà khảo cổ đã tìm ra nguồn gốc xuất xứ của chúng.

Chủ nhân của bộ sách này là một giáo phái Do Thái ly khai. Họ đã vội vàng giấu các bản thảo này trong những hang động trong khi chạy trốn quân đội La Mã. Các nhà khảo cổ cho rằng nơi tìm thấy những cuộn giấy này giống như thư viện thu nhỏ.

Bên cạnh đó, nhiều chi tiết ngoài lề cũng nhận được sự chú ý của cả các học giả và giới chuyên môn. Vì các văn bản phi Kinh thánh có nhắc đến các luật lệ và quy tắc trong thời bình và cả thời chiến. Vì vậy nội dung của chúng có giá trị lịch sử cao.

Vào năm 1954, tờ Wall Street Journal đã đăng một bài viết về việc bán 4 cuộn tranh tại Biển Chết. Theo mô tả, đây sẽ là một món quà lý tưởng cho một tổ chức giáo dục hoặc tôn giáo. Sau đó, hầu hết các cuộn giấy biến mất khỏi công chúng cho đến năm 1991. Các nhà chức trách đã công khai những bức ảnh của chúng.

Kể từ đó, hầu hết văn bản này đã được dịch lại và chúng đã thay đổi cách nhân loại nhìn nhận một số sự kiện lớn của thế giới. Tuy nhiên, một số đoạn trong văn bản cổ xưa này vẫn chưa thể được giải mã hoàn toàn.

Những bí mật ẩn chứa trong dòng chữ và lý do khiến chúng được bảo quản nguyên vẹn sau hàng thế kỷ vẫn còn là một bài toán chưa có lời giải. Hiện tại, những cuộn giấy Biển Chết được lưu giữ trong bảo tàng Shrine of the Books ở Jerusalem.

3.2. Biển Chết vẫn có sự sống