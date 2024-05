Biến căng: Taylor Swift bị tố tâm cơ, giở thủ đoạn chèn ép và chơi xấu loạt nghệ sĩ nữ?

Cụ thể vào tháng 3 vừa qua, giọng ca Happier Than Ever đã có phát ngôn "đụng chạm" cả nền công nghiệp âm nhạc khi công khai chỉ trích vấn nạn ra nhiều version album vinyl. Billie Eilish bày tỏ sự khó chịu, chỉ trích các nghệ sĩ lớn ra nhiều album nhựa chỉ để "bào tiền fan", nâng cao thành tích và làm ảnh hưởng đến môi trường.

Tuy nhiên Billie Eilish cũng không "vô tội" gì cho cam, khi cô từng ra mắt đến tận 15 phiên bản cho Happier Than Ever. Cư dân mạng cho rằng Billie "tiêu chuẩn kép", mặc dù cô khẳng định mình và đội ngũ chỉ sử dụng chất liệu tái chế. Những vật liệu này gây ảnh hưởng đến môi trường không kém gì vật liệu nguyên sinh. Phát ngôn xong, Billie Eilish cũng ra mắt đến 8 phiên bản vinyl cho album mới Hit Me Hard And Soft.

Hit Me Hard And Soft được phát hành ngày hôm nay (17/5) và lập tức tạo nên một cơn địa chấn trong cộng đồng fan yêu nhạc US&UK. Cũng trong ngày hôm nay, Taylor Swift đã tung ra 3 phiên bản digital cho album The Tortured Poets Department. Fan Billie Eilish cho rằng Taylor Swift cố tình ra nhạc để chèn ép thần tượng mình. Ngoài ra, những người này còn "phốt" Taylor Swift trở lại Spotify đúng lúc Katy Perry ra album mới, đăng nhạc digital lúc SZA comeback mới hòng cướp spotlight của các nghệ sĩ này.

