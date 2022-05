Bị yêu cầu hát Mẹ Yêu với Thanh Hà, Phương Uyên hoảng hốt: 'Ác ghê'

Phương Uyên đã liền than thở và đỡ lời cho Thanh Hà: "Ai ai ai vừa yêu cầu đó? Ác ghê!". Còn Thanh Hà cũng nhẹ nhàng đáp chiều lòng khán giả: "Thôi giờ Uyên hát Mẹ yêu đi, Hà ngồi phụ hoạ".

Sau đó nhạc sĩ sáng tác ca khúc Mẹ Yêu cũng đã thể hiện đầy tình cảm sản phẩm âm nhạc của mình.

Your browser does not support the video tag.

Màn trình diễn ấn tượng của nhạc sĩ Phương Uyên dù rơi vào tình huống hơi khó.

Có thể thấy, Phương Uyên rất biết cách bảo vệ người phụ nữ của mình. Cũng kể từ khi vướng nghi vấn hẹn hò, Thanh Hà và Phương Uyên thường xuyên cho dân tình "hít thính" không ngừng nghỉ. Cả hai thoải mái thể hiện tình cảm trên mạng xã hội.