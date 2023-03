Bị xử phạt vì lên Facebook xúc phạm CSGT

Ngày 2/3, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 26/2, Đội An ninh Công an huyện Mường Khương đã phát hiện N.V.Q. (SN 2006, ngụ huyện Mường Khương) sử dụng Facebook cá nhân để đăng bài có nội dung xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Mường Khương.