Bị "xóa sổ" vùng xanh, Bạc Liêu siết nhiều hoạt động vì dịch phức tạp

Ngày 29/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu có quyết định cấp độ dịch trên địa bàn từ ngày 30/11. Theo đó, toàn tỉnh vùng cam. Cấp này vẫn giữ nguyên so với quyết định một tuần trước.

Có 4 huyện vùng cam (TP Bạc Liêu, thị xã Giá Rai, huyện Hòa Bình, huyện Vĩnh Lợi); 3 huyện vùng vàng (huyện Hồng Dân, huyện Phước Long, huyện Đông Hải).

So với tuần trước, tăng một huyện vùng cam và một huyện vùng vàng, không còn huyện nào vùng xanh. Trong đó, 2 huyện vùng xanh là Vĩnh Lợi và Phước Long đã "nhảy" lên vùng cam, vùng vàng.

Có 10 xã vùng đỏ, 21 xã vùng cam, 25 xã vùng vàng, 8 xã vùng xanh. So với tuần trước, tăng 3 xã vùng đỏ, tăng 16 xã vùng cam, tăng 3 xã vùng vàng, giảm 22 xã vùng xanh.