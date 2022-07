Bị vu "ngoại tình với vợ bạn", Elon Musk hé lộ bí mật đời tư

Grimes cũng thừa nhận rằng Elon Musk có những khía cạnh lập dị, kỳ quái (Ảnh: Page Six).

Grimes còn tiết lộ rằng Elon Musk có những giai đoạn "sống dưới mức nghèo khó", có những thời điểm trong nhà của Musk không có thức ăn nào khác ngoài... bơ lạc.

Theo Grimes, Elon Musk không gây dựng cho bản thân một cuộc sống riêng xa hoa là bởi anh không ngừng phải đầu tư tiền bạc cho các dự án, nhu cầu hưởng thụ của bản thân không phải là điều khiến vị tỷ phú này quan tâm.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vanity Fair, Grimes cho biết rằng dù được xem là người giàu nhất thế giới, nhưng có những lúc Elon Musk còn "không có thu nhập", "không có tiền mặt". Ngoài ra, trong cuộc sống hàng ngày, Elon Musk thường xuyên "nói những điều mà những người xung quanh không thể hiểu nổi".

"Mọi người thường nghĩ rằng Elon Musk hẳn phải có rất nhiều tiền vì anh ấy là tỷ phú giàu nhất thế giới, nhưng thực sự là anh ấy luôn dồn hết tất cả tiền mình có cho các dự án. Vì vậy, anh ấy không hề sống như một tỷ phú. Đôi khi, anh ấy còn sống dưới mức nghèo khó.

Chính tôi nhiều khi cũng khó thích nghi được với cuộc sống của anh ấy, có lúc tôi đã phải thốt lên rằng: Liệu chúng ta có thể chuyển ra khỏi ngôi nhà rất thiếu an toàn này được không? Đó là một ngôi nhà nhỏ mà anh ấy đang thuê, giá trị căn nhà chỉ vào khoảng 40.000 USD.

Hàng xóm có thể chụp ảnh, ghi hình chúng tôi rất dễ dàng, không có biện pháp an ninh đặc biệt nào cho ngôi nhà, trong nhà không có đồ ăn gì mấy, có lúc, tôi chỉ có một thứ thức ăn duy nhất là bơ lạc để ăn trong 8 ngày liên tiếp", Grimes tiết lộ.

Grimes còn tiết lộ rằng Elon sống rất giản dị và tiết kiệm bởi anh không có nhiều tiền để chi dùng cho cuộc sống riêng (Ảnh: Page Six).

Grimes cũng thừa nhận rằng Elon Musk có những khía cạnh lập dị, kỳ quái: "Chúng ta thường thần tượng, ngưỡng mộ những thiên tài, những tỷ phú, và chúng ta thường nghĩ rằng họ cũng sống và hành xử giống như mình - những người bình thường.

Nhiều người không hiểu rằng lý do khiến một người trở nên phi thường là bởi họ có cách sống và cách hành xử đôi khi khá bất thường. Những người phi thường không tư duy và hành động theo những chuẩn mực thông thường trong đời sống".

Cả Grimes và Elon đều khẳng định với truyền thông rằng việc họ sống riêng ngay cả trong những giai đoạn gắn bó tình cảm là một sự lựa chọn lý tưởng cho cả hai, bởi mỗi người đều có những nhu cầu và ưu tiên khác nhau trong công việc và cuộc sống.

Elon thích mọi thứ phải thật gọn gàng, ngăn nắp, còn Grimes thích mọi thứ phải thật sáng tạo và giàu tính nghệ thuật. Grimes còn tiết lộ rằng Elon sống rất giản dị và tiết kiệm bởi anh không có nhiều tiền để chi dùng cho cuộc sống riêng. Có thời điểm, cô đề nghị anh mua một chiếc nệm mới vì chiếc nệm mà họ đang dùng đã khá cũ, nhưng anh quyết định không mua.

Người phụ nữ hiếm hoi trong cuộc đời Musk không đến từ thế giới showbiz

Trong tháng 7 này, truyền thông Mỹ đưa tin rằng Musk đã có thêm một cặp song sinh với nữ nhân viên cấp cao của mình - cô Shivon Zilis (hiện 36 tuổi), nâng tổng số người con mà Elon Musk đang cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi dưỡng lên 9 người con.

Cô Zilis là một nhân viên cao cấp làm việc chuyên về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong công ty Neuralink do Elon Musk sở hữu.

Trong số các phụ nữ từng đi qua cuộc đời Musk, Zilis là người duy nhất tính tới thời điểm này không đến từ giới showbiz và không thuộc giới văn nghệ sĩ (Ảnh: Page Six).

Thông qua một số giấy tờ mà các tờ tin tức tiếp cận được, cô Shivon Zilis và tỷ phú Elon Musk đã có một cặp song sinh chào đời hồi năm 2021. Hiện tại, Musk và Zilis đang cùng thực hiện các thủ tục để đổi tên cho cặp song sinh, với mong muốn rằng hai bé sẽ được mang tên họ của cha và tên họ của mẹ sẽ được sử dụng như một tên đệm.

Các thủ tục đang được tiến hành tại thành phố Austin, bang Texas, Mỹ, nơi hai bé được sinh ra và cũng là nơi mà cô Zilis làm việc, còn tỷ phú Elon Musk cũng thường xuyên lưu lại nơi này dài ngày vì công việc. Hiện tại, yêu cầu đổi tên cho cặp song sinh đã được nhà chức trách địa phương thông qua.

Cô Zilis (36 tuổi) sinh ra tại Canada, cô học chuyên ngành kinh tế học và tâm lý học tại Đại học Yale (Mỹ). Cô từng làm việc trong một tập đoàn công nghệ máy tính và sau đó là một quỹ đầu tư mạo hiểm. Những nơi cô Zilis từng làm việc đều là những công ty nổi tiếng thế giới, bản thân cô được xem là ngôi sao đang lên trong giới nghiên cứu trí tuệ nhân tạo.

Cô từng xuất hiện trong danh sách những nhân vật ấn tượng đáng quan tâm tại Mỹ, như danh sách "30 Under 30" do tạp chí Forbes (Mỹ) đưa ra, hay danh sách "35 Under 35" do mạng định hướng kinh doanhLinkedIn bình chọn.

Theo LinkedIn, cô Zilis là giám đốc điều hành chuyên phụ trách những dự án đặc biệt tại Neuralink, một công ty chuyên về công nghệ trí tuệ nhân tạo do Elon Musk sở hữu. Cô đã bắt đầu làm việc tại đây từ tháng 5/2017.

Trong số các phụ nữ từng đi qua cuộc đời Musk, Zilis là người duy nhất tính tới thời điểm này không đến từ giới showbiz và không thuộc giới văn nghệ sĩ. Cô cũng không tiếp xúc với giới truyền thông để đưa ra thông tin về đời tư của mình hay cha của các con mình.

Trước đây, tỷ phú Elon Musk đã cổ vũ việc gia tăng tỷ suất sinh với niềm tin rằng "nền văn minh loài người có thể sẽ bị sụp đổ" nếu con người không nỗ lực sinh sản nhiều hơn. "Tôi muốn nói rằng, tôi đang nỗ lực về phần mình, haha", tỷ phú Elon Musk từng viết trên tài khoản mạng xã hội cá nhân như vậy, khi đề cập tới vấn đề tỷ suất sinh tại Mỹ đang bị sụt giảm qua năm tháng.