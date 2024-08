Bị vợ chụp ảnh lúc say đăng lên mạng, tôi muốn ly hôn

Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau vì vấn đề này là sau khi cưới được 1 năm. Ở nhà, tôi có 4 bình rượu ngâm trái cây như táo mèo, dâu tằm… loại 20 lít để khi có việc thì đem ra uống, cũng là để đảm bảo an toàn sức khỏe. Lần đó, tôi đi tiếp khách về, rất say, chỉ kịp lao vào phòng là lăn ra ngủ, không hề làm phiền giấc ngủ của vợ. Hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi bàng hoàng khi thấy tất cả rượu ngâm của mình đã bị vợ đổ bỏ hết.

Hỏi lý do thì vợ bảo tối qua tôi đi nhậu mà không nói gì, về lúc nào cũng không thèm nói nên bực mình đổ hết đi cho chừa. Trận cãi vã này, cuối cùng tôi là người phải nhịn cho qua.

Lần khác, tôi đưa vợ đi du lịch cùng gia đình vài anh em đồng nghiệp. Tối đó, mọi người cùng nhau uống rượu. Các bà vợ đi ngủ trước, để đàn ông chén chú chén anh với nhau. Đêm đó, tôi về phòng khi đã say mềm. Thấy vợ nằm giữa giường, tôi sợ đánh thức cô ấy nên không dám chen vào, liền ra sofa ngủ. May căn phòng cũng rộng, có đủ chăn ga gối trong tủ. Hôm sau, khi về đến nhà, vợ tôi quát tháo vì tội uống say và bảo lần sau đi thế này thì đừng có mà rủ đi cùng. Tôi cũng đành nhịn, không nói gì.



Vợ không thích khi tôi đi nhậu, nên dùng cách là đăng hình lên mạng để tôi xấu hổ. (Ảnh minh họa: AI)