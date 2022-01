Bị vạch trần 'giả tu, lừa đảo', Tịnh thất Bồng Lai kiện mạnh thường quân ra tòa

Hoàn Nguyên sau khi nộp đơn tố giác tại cơ quan Công an

Vừa qua, sự việc liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai đã gây xôn xao dư luận. Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Long An đã khởi tố 4 bị can là Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) để điều tra về tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".



Sau khi các chú tiểu nổi tiếng từ chương trình Thách thức Danh hài, cơ sở này đã được nhiều mạnh thường quân ghé thăm