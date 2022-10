Bị uốn ván sắp ngừng tim, bệnh nhân ở Hoà Bình được cứu sống

Bác sĩ Tình cho hay: "Bệnh nhân 66 tuổi (trú tại xã Cun Pheo huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), trước khi vào viện 5 ngày, không may bị cọc nhọn đâm vào bàn chân trái dẫn đến vết thương bị nhiễm trùng.

Khởi đầu bệnh nhân xuất hiện cứng hàm không há được miệng, không ăn uống và ho khạc được. Sau đó bệnh tiến triển rất nhanh dẫn đến tình trạng co cứng toàn thân và xuất hiện các cơn co giật trên nền co cứng. Lúc này, bệnh nhân được người nhà đưa đi cấp cứu".