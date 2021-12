Bị từ chối hẹn hò vì mất cha, cô gái đáp trả căng đét

Your browser does not support the video tag.

Lý do loại nữ chính của bố đàng trai nhận "cơn mưa" gạch đá từ dư luận

Mẹ của nữ chính tỏ rõ thái độ không đồng tình, cho rằng đối phương đã quá vội vàng: "Tôi nghĩ gia đình bên đó quyết định quá vội vàng, ít ra phải tìm hiểu như thế nào rồi hãy loại bé".

Khi nhận được quyết định, Trần Anh đã vô cùng bất ngờ, bật khóc nức nở trong phòng riêng. Vậy nhưng khi bước ra sân khấu, gái xinh mặt lạnh lùng, "phản bác" quyết liệt khi nhà trai loại và "đụng chạm" đến gia đình:

"Khi nghe nhà trai nhận định và bị loại đầu tiên thật sự em không cảm thấy bất ngờ và tiếc cho lắm. Không phải em không tự tin mà là em không thích.

Nói không lựa em vì em còn trẻ con trong khi em đã 20 tuổi và lớn hơn cả 2 bạn còn lại. Nói về vấn đề ba em mất gì đó thì thật sự làm em cảm thấy bị tổn thương và em thấy không có lý do gì mà phải tiếc cả".