Bị triệu tập, ca sĩ Vy Oanh gửi đơn cầu cứu

Ca sĩ Vy Oanh cho biết, cô đang là bị hại trong vụ bà Nguyễn Phương Hằng do Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang điều tra và đã có văn bản gửi đến Công an TPHCM cung cấp thêm một số thông tin nên không có mặt như giấy triệu tập yêu cầu.

Sau khi nhận được giấy triệu tập, bà Oanh đã có đơn khiếu nại và đơn cầu cứu gửi tới các cơ quan chức năng. Trong đơn, nữ ca sĩ cho biết mình là một trong những nạn nhân của hành vi trái pháp luật của bà Nguyễn Phương Hằng.