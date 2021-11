Bị triều cường "xâm thực", người dân trắng đêm nơm nớp lo canh biển giữ nhà

Your browser does not support the audio element.

Suốt một tuần qua biển động mạnh, triều cường đã gây xói lở nghiêm trọng bờ biển tại thôn Phổ Trường (xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi). Sóng biển dữ dội nhất vào ban đêm, vì thế người dân địa phương đã thức trắng nhiều đêm để canh sóng, giữ nhà.

Lo biển "nuốt" nhà, nhiều ngày qua người dân xã Nghĩa An phải làm kè tạm ngăn sạt lở.

Ghi nhận vào chiều 29/11, người dân thôn Phổ Trường vẫn tất bật gia cố bờ biển bằng bao cát, đóng cọc làm kè giữ đất. Thế nhưng, sóng biển vẫn lao vào bờ dữ dội cuốn theo đất đá bất chấp nỗ lực của người dân. Đoạn bờ biển dài khoảng 400 m bị sóng biển đánh tan hoang.