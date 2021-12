Bị tố quỵt nợ hàng trăm triệu, nghệ sĩ Tấn Bo nói gì?

Your browser does not support the video tag.

Clip: Nhạc sĩ Tô Hiếu tố Tấn Bo quỵt nợ hàng trăm triệu.

Bị đàn anh tố quỵt nợ, trả lời trên Trí Thức Trẻ tối 26/12, Tấn Bo tỏ ra khá bức xúc, khẳng định bản thân là người bị hại.

"Tôi ở dưới Long Xuyên có việc nên không biết chuyện gì, đến sáng nay mới biết vụ việc. Tôi sẽ mở họp báo sau khi lên lại Sài Gòn vào sáng mai, nói hết cho mọi người về Tô Hiếu và trần tình toàn bộ sự thật. Tô Hiếu hại tôi, bên cạnh tôi có nhiều nhân chứng", Tấn Bo giải thích.