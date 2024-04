Bị tố nói dối du học Pháp, Han So Hee đăng đàn chỉ thẳng mặt đạo diễn

Ngoài lùm xùm tình ái với Ryu Jun Yeol, thời gian qua, Han So Hee còn vướng nghi vấn nói dối chuyện du học Pháp. Cụ thể, tham dự chương trình với Park Seo Joon hồi đầu năm, nữ diễn viên chia sẻ rằng cô từng được nhận vào 1 trường đại học Pháp cách đây gần 10 năm, nhưng lại không thể nhập học do không có đủ 60 triệu won (1,1 tỷ đồng) để làm thị thực.

Thế nhưng, 1 YouTuber đã tố cáo Han So Hee nói dối, khoác lác vì chỉ cần 9,6 triệu won (177 triệu đồng) là đủ làm visa du học Pháp. Đáng chú ý, không ít khán giả còn phát hiện ra rằng Han So Hee không nói được tiếng Pháp, trong khi yêu cầu đầu vào của chương trình du học là trình độ ngoại ngữ B1. Vụ việc khiến Han So Hee bị mỉa mai là "mỹ nhân nói dối".

Đến tối 27/4, Han So Hee gây chú ý khi trực tiếp lên tiếng làm rõ về vụ ồn ào. Trong đoạn tin nhắn gửi đến khán giả, nữ diễn viên tố cáo ê-kíp của Na PD biên tập sai sự thật.

Minh tinh sinh năm 1994 khẳng định cô chưa từng nói bản thân đậu hay rớt trường đại học Pháp trong lúc ghi hình. Ngoài ra, chia sẻ về chi phí du học của cô đã bị tổ chương trình cắt ghép gây hiểu lầm.