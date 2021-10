Bị tố hẹn hò 20/10 rồi "chuồn" lẹ không trả tiền, chàng trai lên tiếng giải thích lý do rất… hay ho và này nọ

Tình huống oái oăm cũng đã khiến không ít cư dân mạng bức xúc, hầu hết mọi người đều chỉ trích thanh niên kia không đáng mặt đàn ông, thậm chí là vô liêm sỉ. Có lẽ vì không muốn tiếp tục chịu “nhục” trước những lời nặng nề đó nên người thanh niên đã lên tiếng giải thích và được một diễn đàn mạng xã hội chắp bút hộ. Cụ thể bài viết như sau:

“CHÀNG TRAI LÊN TIẾNG LÝ DO ĐI WC ĐỂ MẶC CÔ GÁI Ở LẠI TỰ THANH TOÁN 1 TRIỆU TIỀN LẨU



Ngày hôm qua 1 bạn gái có hình đại diện khá xinh gái đã có chút tâm sự về buổi hẹn đầu tiên với 1 chàng trai nhà mặt phố Hà Nội. Anh trai sau khi gần ăn xong đã "chuồn" đi WC bỏ mặc cô gái ở lại tự thanh toán tiền lẩu hơn 1 "củ" (1 triệu).



Sau bài viết đó thì có khá nhiều bạn gái không đồng tình với cách ứng xử của chàng trai, cho rằng làm thế thì về nhà mặc váy cho nhanh. Trong khi đó thì 1 số người khác lại khen chàng trai rất hảo hán, tỉnh táo và nể phục với hành động của anh.



Ngay sau đó, nhân vật chính cũng đã chính thức lên tiếng về lý do làm như vậy, đằng sau hành động "chuồn" về thì đó là cả 1 câu chuyện dài.



Lý do đầu tiên mà anh trai chia sẻ là bạn nữ đấy bên ngoài không xinh như trên ảnh, cảm giác hụt hẫng đi rất nhiều so với kỳ vọng của anh lúc hẹn gặp. Chưa hết, lúc ngồi ăn thì cô gái thả hết mồi vào nồi lẩu dù đã được anh nhắc nhở là thả từ từ thôi, trông chẳng khác nào cái nồi cám ***, làm chàng trai ăn mất ngon nên không còn tâm trạng muốn thanh toán.



Chàng trai mong rằng mọi người nên có cái nhìn 2 chiều thì mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của hành động đó. Anh cũng văn vở thêm giá như bạn gái đó ý tứ hơn, không quá sống ảo thì có lẽ buổi hẹn 20/10 đã trở nên viên mãn, 1 cuộc tình có thể đã được chớm nở.”

Theo đó, lý do được chàng trai đưa ra cho hành động của mình là từ bạn nữ mà ra cả và mong mọi người có cái nhìn khách quan hơn, 2 chiều hơn. Cụ thể, khổ chủ cho rằng cô gái không những chẳng xinh như trong ảnh làm chàng hụt hẫng mà ăn uống còn thiếu ý tứ khiến anh ta ăn lẩu mất ngon nên không có tâm trạng muốn thanh toán….