Bị tố hát nhép, Sơn Tùng M-TP đáp trả nhờ cú twist bất ngờ

Theo đó, nam ca sĩ trình bày bản hit“làm mưa làm gió” Không Phải Dạng Vừa Đâu với phong cách khá tự tin, sôi động trên sân khấu. Chính vì màn hát live "hay như bấm đĩa" của mình mà Sơn Tùng bị nhiều khán giả nghi vấn đang hát nhép?

Tuy nhiên, đang biểu diễn thì bất ngờ có một fans nữ vọt lên sân khấu để được đứng gần và tặng quà cho Sơn Tùng. Nhưng chưa kịp đứng cùng thần tượng, cô gái đã bị bảo vệ mời xuống phía dưới sân khấu để không cản trở buổi biểu diễn của Sơn Tùng.