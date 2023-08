Bị 'tố' bỏ thức ăn thừa vào khay cho khách ăn, quán cơm nhận phạt 4 triệu đồng

Your browser does not support the video tag.

Chiều 31/7, ông Mai Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn cho biết, Phòng Y tế thị xã An Nhơn đã phối hợp với UBND phường Nhơn Thành kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh ATTP đối với Quán cơm 49 Phạm Văn Đồng (quán cơm bị khách “tố”).

Kết quả kiểm tra chưa xác định hành vi bỏ thức ăn thừa vào lại thức ăn đang bán, do chủ quán không thừa nhận hành vi và video cũng không thể hiện hành động này.