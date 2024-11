Bị thương trong lúc biểu diễn phải cắt bỏ ngón chân, Đàm Vĩnh Hưng đâm đơn kiện, đòi bồi thường số tiền gây chấn động

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức đệ đơn kiện lên tòa thượng thẩm bang California, Hoa Kỳ, gây chấn động cộng đồng người Việt ở Mỹ liên quan đến một vụ tai nạn hồi đầu năm 2024 khiến anh bị thương nặng ở chân. Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chính thức nộp đơn kiện lên tòa thượng thẩm bang California (Mỹ) trụ sở tại Orange County kiện ông Gerard Richard Williams III (tức chồng của ca sĩ hải ngoại Bích Tuyền). Theo đơn kiện, ông Gerard Richard Williams III đã tắc trách trong việc đảm bảo an toàn cho khách mời trong một sự kiện riêng tư ở bang California (Mỹ), bồn phun nước bị sập khiến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị thương nặng và phải nhập viện.

Đàm Vĩnh Hưng Cụ thể, trong đơn kiện nộp lên tòa án có nội dung như sau: vào ngày 19/2/2024, ông Gerard Richard Williams III đã sử dụng một đài phun nước bằng bê tông sai mục đích, đó là làm sân khấu và bàn để các loại đồ uống trong bữa tiệc. Điều này khiến bồn phun nước bị đổ, rơi trúng chân của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Hậu quả, giọng ca Bình minh sẽ mang em đi bị thương nặng, phải cắt bỏ một vài ngón chân. Ngoài ra, trong đơn kiện còn nêu rõ ông Gerard Richard Williams III đã không thực hiện quy trình kiểm tra và bảo trì tài sản thường xuyên, tạo ra môi trường làm việc không an toàn cho khách mời. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã yêu cầu bồi thường thiệt hại về chi phí y tế, mất show diễn và tổn thương tinh thần do tai nạn này gây ra. Vụ án sẽ được đưa ra giải quyết vào năm 2025 để xác định các bước tiếp theo trong quá trình xét xử. Theo một luật sư tại bang California (Mỹ), những vụ kiện tai nạn cá nhân nộp lên tòa án ở khu vực này với mức bồi thường thiệt hại trên 25.000 USD (khoảng hơn 625 triệu đồng) sẽ có khung giá đòi bồi thường dựa vào các bằng chứng thiệt hại/tổn thất. Hiện vụ kiện thu hút sự quan tâm lớn trong cộng đồng người Việt tại Mỹ.

Đàm Vĩnh Hưng khởi kiện ông Gerard Richard Williams III tắc trách trong việc đảm bảo an toàn cho khách mời trong một sự kiện riêng tư ở bang California (Mỹ). Ở Mỹ, nhiều gia đình có xu hướng mua bảo hiểm tai nạn tại nhà. Khi đó, khách đến nhà có rủi ro gặp tai nạn sẽ nhận được bồi thường. Nếu mức bồi thường này không thỏa đáng, người bị tai nạn có thể nộp đơn kiện chủ nhà, và chủ nhà sẽ có căn cứ để làm việc với hãng bảo hiểm. Những vụ kiện này được gọi là "willing defendant". Trước đó, dẫn tin từ báo Người Lao Động, cũng vào đầu năm nay, nam ca sĩ cũng gặp tai nạn khi diễn ở Mỹ. Cụ thể, vào ngày 21/2, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết bị tai nạn trong chuyến lưu diễn Mỹ. Nam ca sĩ kể khi biểu diễn một tiết mục, anh bước lên vị trí cao để tương tác cùng khán giả. Tuy nhiên, khu vực này không an toàn, vật liệu bị đổ sập đè lên chân anh. Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ thời điểm xảy ra tai nạn, anh bất ngờ đến bị động. "Tôi bị mảnh vỡ cứa vào chân, ra máu nhiều đến mức không biết chuyện gì xảy ra. Mọi người lập tức đưa tôi vào bệnh viện. Tiền viện phí ở Mỹ nghe mà muốn xỉu luôn" - anh kể.