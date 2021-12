Bí thư TPHCM: Quyết tâm kiểm soát Covid-19 để người dân đón Tết bình yên

Your browser does not support the audio element.

Tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí tại TPHCM và một số tỉnh phía Nam của Ban Tuyên giáo Trung ương chiều 10/12, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, chia sẻ: Đại dịch Covid-19 vừa qua đã để lại những khó khăn, hậu quả không thể nói hết bằng lời. Tuy nhiên, điều đọng lại trong lòng mỗi người là tình dân tộc, nghĩa đồng bào, sự đồng cam, cộng khổ, thắt lưng buộc bụng và nhiều nghĩa cử âm thầm, lặng lẽ.

"Đại dịch khủng khiếp, khốc liệt khiến nhiều người trong số chúng ta không kìm được xúc động khi nhớ lại. Những ngày tháng ấy không giấy mực nào có thể viết hết, cảm nhận hết", Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: H.K.).

Hơn 50% F0 tử vong tại TPHCM chưa tiêm vaccine Covid-19

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố thông tin, hiện tại, dịch Covid-19 trên thế giới, các nước trong khu vực và nước ta còn diễn biến phức tạp. Tại TPHCM và một số tỉnh thành phía Nam, số ca nhiễm, ca nặng và số người tử vong chưa được kéo giảm.