Bí thư TPHCM: Quân đội, công an, y tế chuẩn bị ứng phó biến chủng Omicron

Chiều 2/12, Hội nghị lần thứ X, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, bước vào phiên bế mạc sau 1,5 ngày làm việc. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bàn và quyết định những vấn đề rất quan trọng về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị gắn liền với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

"Đại dịch Covid-19 đã gây tác hại rất nghiệm trọng đến kinh tế - xã hội, đến mọi mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp, lĩnh vực đã trụ vững và quay lại thị trường nhưng cũng còn một số hạn chế, bất cập, máy móc, cứng nhắc", ông Nguyễn Văn Nên đánh giá về năm 2011 của thành phố.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ X, khóa XI (Ảnh: K.H.).

