Bí thư TPHCM: Khi tất cả lao đi cứu dân thì vẫn có người thờ ơ, vô cảm

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đưa ra đánh giá trên tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chiều 16/12.

Tại hội nghị lần này, người đứng đầu Đảng bộ thành phố nhận định, đại dịch Covid-19 vừa qua là minh chứng rõ nét về ý chí, tinh thần đoàn kết của nhân dân thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh đó, thành phố cũng còn nhiều điểm hạn chế, yếu kém cần được thẳng thắn làm rõ.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM (Ảnh: Hữu Khoa).

Tình dân tộc, nghĩa đồng bào