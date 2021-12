Bí thư TPHCM chỉ đạo nghiên cứu về dự báo bùng dịch trong 3 tháng tới

Your browser does not support the audio element.

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản thông báo về kết luận của lãnh đạo thành phố tại cuộc họp giao ban giữa Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố. Trong đó, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, đưa ra những lưu ý cho các lực lượng trong vấn đề huy động nhân lực phòng, chống dịch, cấp phát thuốc điều trị và xử lý các vi phạm trong quá trình mở cửa, phục hồi kinh tế.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Đảng bộ thành phố cũng cho rằng, đối với các dự báo, báo cáo của Đại học Monash (Úc) về tình hình dịch Covid-19, thành phố cần nghiên cứu để có biện pháp ứng phó trong thời gian tới.